السعودية اليوم / أمانة نجران تنفذ أكثر من 900 جولة رقابية على المنشآت التجارية



نجران 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران أمس ، 914 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الجولات عن إغلاق منشأة تجارية واحدة ، وإصدار 4 مخالفات لمنشآت تجارية أخرى ، لم تلتزم بتطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية.

وأكدت الأمانة استمرار الأعمال الرقابية على المنشآت التجارية كافة، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم "940" أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

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13:51ت م

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