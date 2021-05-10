السعودية اليوم / فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالقصيم ينهي استعداداته لاستقبال إجازة عيد الفطر المبارك



بريدة 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم استعدادته لاستقبال إجازة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٢هـ من خلال تنفيذ خطة العمل الميدانية والتوعوية.

وشملت الخطة بشقّها الميداني جولات ميدانية لتكثيف الحضور الفاعل لأعضاء الهيئة في الأسواق والميادين والأماكن العامّة والتمركز في أماكن بارزة ومهمة، كما شملت أيضا بجانبها التوعوي برامج توعوية ووقائية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال الشاشات الإلكترونية واللوحات الإعلانية تركّزت في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والأماكن العامّة وذلك بهدف توعية الناس وتثقيفهم بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع .

وأوضح مدير عام فرع منطقة القصيم خالد بن ناصر بن حميد أن فرع الرئاسة بالمنطقة يحظى بدعم غير محدود من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وبمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .

// انتهى //

13:48ت م

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