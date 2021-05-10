

بروكسل 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

سجلت بلجيكا خلال الساعات الـ 24 الماضية 2258 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت السلطات الصحية البلجيكية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 1016609 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24551 وفاة.

// انتهى //

11:54ت م

0054



بروكسل 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واسسجلت بلجيكا خلال الساعات الـ 24 الماضية 2258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و40 وفاة.وذكرت السلطات الصحية البلجيكية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 1016609 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24551 وفاة.// انتهى //11:54ت م0054

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 3364 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.