

كابول 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

قٌتل 158 عنصرًا من مسلحي حركة طالبان في اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية خلال الـ24 الساعة الماضية في عدد من الولايات.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم في بيان، أن 37 من عناصر الحركة أصيبوا أيضًا خلال معارك مع قوات الجيش والشرطة في عدد من الولايات من بينها كابول، غازني، قندهار، هرات، فرح، بغلان، وهلمند.

// انتهى //

11:54ت م

0053





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل 158 مسلحًا من طالبان في اشتباكات مع القوات الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.