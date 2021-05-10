الملك سلمان يعيّن سهيل أبانمي محافظاً لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

محمد الفلاح - الإثنين 10 مايو 2021

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتعيين سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظاً لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".



وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر الأسبوع الماضي دمج هيئتي "الزكاة والدخل" و"الجمارك" في هيئة واحدة باسم "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك"، ووافق على تنظيمها.

و سهيل أبانمي شغل منصب محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل منذ يونيو 2017، قبل تكليفه في مارس الماضي محافظاً للهيئة العامة للجمارك إضافة إلى عمله.

وسبق له تولي مناصب قيادية متعددة منها: وكيل الوزارة للتجارة الداخلية في وزارة التجارة، ومستشار وزير التجارة "التجارة والصناعة آنذاك"، والمشرف العام على برنامج "قوائم".

ويملك أكثر من 17 عاماً من الخبرة في مجال تطوير الأعمال وتقنية المعلومات بالقطاع البنكي والسوق المالية. وشغل العديد من عضويات مجالس إدارات في هيئات حكومية وشركات منها.

يذكر أن أبانمي حصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود، والماجستير في هندسة الحاسب من جامعة نيوساوث ويلز، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل.