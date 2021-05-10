شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات صحية مشددة في محلات الحلاقة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تطبيق البروتوكولات الوقائية الجديدة التي تتضمن الحجز المسبق ومنع الانتظار داخل المحل

• تنظيم فترات العمل وتوفير جداول مرنة للموظفين لتقليل عدد الأشخاص في جميع الأوقات

• نظافة العاملين عبر غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة لا تقل عن 40 ثانية بين كل عميل

وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير كافة البلديات والادارات المختصة بتطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الخاص بتعديل البروتوكولات الاحترازية الخاصة بمحلات الحلاقة الرجالية، وذلك للوقاية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان : إن البروتوكولات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تتضمن استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق، ومنع الانتظار داخل المحل، كما يجب عدم استخدام كراسي الانتظار، وأن يتم تنظيم فترات العمل وتوفير جداول مرنة للموظفين ولتقليل عدد الأشخاص في جميع الأوقات تنفيذا للبروتوكولات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، والحد من التواصل المباشر مع العملاء، ومنع حدوث أي تجمع داخل المحل، ومنع دخول المرافقين بوضع ملصقات توعوية للحد من زيادة عدد الأشخاص في المنشأة.

إضافة الى أهمية نظافة العاملين عبر غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة لا تقل عن 40 ثانية بين كل عميل وآخر، أو تطهير الأيدي بالمعقم لمدة لا تقل عن 20 ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون، وإلغاء استخدام جهاز البصمة واستبدال تحضير الموظفين بطرق أخرى.

وقال إن البروتوكولات الجديدة تتضمن بأنه يجب على صاحب المنشأة تنظيم فترات العمل، بحيث تكون هناك مرونة في جداول العمل لتقليل عدد الأشخاص (الموظفين والعملاء) في جميع الأوقات من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي، بهدف الحد قدر الإمكان من التواصل وجها لوجه مع العملاء ومنع التجمعات داخل المحل، و إلغاء استخدام جهاز البصمة في تحضير الموظفين واستخدام طرق بديلة، و منع دخول المرافقين، و السماح بالحلاقة للأطفال دون سن السبعة أعوام في محلات الحلاقة الخاصة بالأطفال، و إلزام محل الحلاقة بأخذ بيانات العميل (الاسم ورقم الجوال) للرجوع إليها في حال التقصي الوبائي، وكذلك منع تقديم المأكولات والمشروبات والاقتصار على تقديم عبوات المياه فقط، و يجب على العاملين اتباع الإرشادات فيما يخص وقت ونوع وكيفية لبس أدوات السلامة والحماية الشخصية وطريقة إزالتها المثلى، من خلال التخلص فورا من الأدوات المستخدمة بعد كل عميل، مثل (القفازات ورداء القص وغيرها) في حاوية مغلقة، وتوفير منتجات الاستخدام الواحد للتخلص منها على الفور.

كما تضمنت أيضا تطهير كراسي الحلاقة بعد كل عميل بواسطة بخاخ مطهر من المواد الكحولية أو من المبيضات مثل (هيبوكلوريت الصوديوم)، واستخدام المناديل الورقية ذات الاستخدام الواحد، وحث العملاء على جلب أدوات الحلاقة الشخصية الخاصة بهم، وكذلك استخدام أدوات حلاقة جديدة لكل عميل مثل المشط والأمواس وفرش معجون الحلاقة وغيرها، وتقديم الخدمة للعميل من قبل عامل واحد، ومنع التناوب في تقديم الخدمة من قبل أكثر من عامل، مع ضرورة الاقتصار على حلاقة الرأس والذقن وعدم تقديم خدمة تنظيف البشرة أو استخدام الفتلة لتنعيم الوجه وخدمة صبغ الشعر وخلافه حتى إشعار آخر، وإلغاء استخدام جهاز البخار المخصص لتنظيف البشرة.

ولفت محمد الصفيان إلى أن الأمانة سخرت جميع الإمكانيات لتطبيق جميع هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية، وذلك وفق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان.