شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. «هيئة الرقابة» توقف 138 مواطناً ومقيماً بتهم فساد خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، في رسائل نصية أرسلت للتوعية ، أنها باشرت خلال شهر رمضان إختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (1733) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (588) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (138) مواطناً ومقيماً منهم موظفين من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرياضة) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.