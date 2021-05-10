شكرا لقرائتكم خبر عن التسوق قبل العيد.. هل تفضل «الأون لاين» أو الحضور؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت جولة "اليوم" تباين الآراء حول تفضيل التسوق الإلكتروني أم الحضور للمحال التجارية، حيث يرى البعض أن التطبيقات الإلكترونية سهلت عملية الشراء أونلاين، وكل الخدمات يمكن الحصول عليها في المنزل، دون الحاجة للخروج إلى المحال التجارية التي يمكن أن تشهد زحاما قبل أجازة العيد.

ويرى آخرون ضرورة رفع مستوى الوعى، بحيث يتم المرور على المحال التجارية في غير أوقات الزحام، مؤكدين أنه لا داعي للتزاحم في المحال خلال تلك الفترة التي تتطلب الالتزام بالإجراءات الصحية.