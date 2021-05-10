ساتورب تسجل خسائر بقيمة 620 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات “ساتورب”، تحقيق صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بلغ 620 مليون ريال في الربع الأول من 2021، مقابل تسجيل خسائر بلغت 645 مليون ريال عن نفس الفترة من 2020، بانخفاض 3.8 %.

ويعود الانخفاض في خسائر شركة ساتورب في الربع الأول من عام 2021م إلى تحسن هوامش التكرير والبتروكيماويات بالإضافة إلى الزيادة العالية في الإنتاجية مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي والذي تأثر بقيام الشركة بأعمال الصيانة المجدولة.

سوق الأسهم السعودية

وبالأمس أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة الأحد مستقرا مع تباين في أداء الأسهم القيادية وسط سيولة هي الأدنى في 9 أشهر ونصف.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10228 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 4.79 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 172.4 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 208.1 ألف صفقة.

البنك الأهلي السعودي

وأتت أسهم “البنك الأهلي السعودي” على قائمة الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام بعد تراجعه بنحو 1.8 في المائة، حيث يتداول السهم بدون أحقية أرباح بعد إعلان الجمعية موافقتها على توزيع أرباح للعام 2020 بواقع 0.8 ريالا لسهم وبقيمة إجمالية بلغت 3.58 مليار ريال.

كذلك تراجعت أسهم سابك ومصرف الراجحي وبنك الرياض بنسب تراوحت ما بين 0.3 و1 في المائة، بينما ارتفعت أسهم جبل عمر 2.1 في المائة ونحو 1.4 في المائة لبنك ساب.

وارتفعت أسهم “الخدمات الأرضية” بنحو 2.2 في المائة، حيث أعلنت الشركة عن تقليص خسائرها للربع الأول إلى 16.7 مليون ريال مقارنة بنحو 51.5 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2020.

كذلك أعلنت شركة “التعاونية” عن تراجع طفيف في أرباح الربع الأول قبل الزكاة إلى 80.8 مليون ريال وبنسبة تراجع بلغت 5 في المائة، فيما أغلق السهم على تراجع عند مستوى 77.6 ريال.

إلى ذلك، صعدت أسهم 104 شركات خلال جلسة الأمس، تصدرها وحدات الجزيرة ريت المرتفعة بالحد الأعلى، تلاه وحدات سدكو كابيتال ريت بمكاسب 5 في المائة.

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