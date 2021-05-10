الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 193 ريالاً

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين 10 مايو 2021، وسط ارتفاع لأسعار المعدن النفيس الأسبوع الماضي.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم الاثنين إلى 220.88 ريال (58.90 دولار).

الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) اليوم الاثنين إلى 193.27 ريال (51.54 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم إلى 165.66 ريال (44.18 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم الاثنين إلى 128.84 ريال (34.36 دولار).

شارك الخبر