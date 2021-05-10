بغروب شمس اليوم يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، أنه بغروب شمس اليوم الاثنين يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر.

وقال الشيخ الخثلان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بغروب شمس هذا اليوم ، الاثنين، يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر ويستمر حتى صلاة العيد”.

وأوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم توكيل الغير في إخراج زكاة الفطر.

وفي وقت سابق، أوضح الشيخ المصلح، أن للمؤمن أن يُوكل من يخرجها في وقتها سواء أكان الموّكل فرداً أو جهة.

إخراج الزكاة في وقتها وزمانها

وأضاف “فمن وكّل جهة في إخراج زكاة الفطر في وقته وزمانه فقد برئت ذمته، ودفعه للمال في هذه الحال ليست دفعاً للزكاة نقدا، بل هو توكيل في أداء هذه الزكاة”.

سبل التوكيل في دفع الزكاة

وتابع الشيخ خالد المصلح: “قد يسر الله تعالى من سبل التوكيل في دفع الزكاة جهات عديدة فينبغي للمؤمن أن يتوخى في ذلك الجهات الموثوقة التي تعتمدها الجهات المختصة، فإن ذلك أحرى في إبراء ذمته وأبعد من أن يكون هذا المال المبذول يذهب في غير محله”.

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