شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح موقف المصابين بأمراض تخثر أو سيولة الدم من تناول لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، موقف المصابين بأمراض تخثر أو سيولة الدم من تناول لقاح كورونا المستجد.

قالت وزارة الصحة إن المصابين بأمراض نزيفية أو من يُشتبه إصابتهم بنقص شديد في الصفائح الدموية، يتم إعطاء اللقاح لهم، مع الحرص على المراقبة لمدة 30 دقيقة بعد أخذ اللقاح.

وأكدت الوزارة على أهمية التأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم، مع أهمية استشارة الطبيب المعالج.