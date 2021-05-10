شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية: ارتبطت بهواية الصقارة منذ صغري..وأنظر بأمل كبير لما سيحققه برنامج هدد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، إن ما يشغله والكثيرين من هواة الصقور كيفية إعادة الطيور التي غادرت.

وأضاف وزير الداخلية عبر "تويتر": "ارتبطت بهواية الصقارة منذ صغري برعاية والدي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- وبدأت الاهتمام بالصقر كطائر وبالصيد كهواية، إلا أن ما يشغلني ويشغل الكثيرين من الهواة كيف نعيد لأرضنا الطيور التي غادرتها، وبتوجيه ومتابعة سمو سيدي ولي العهد بدأنا العمل في نادي الصقور لتحقيق ذلك".

وتابع: "‏عمل البرنامج في المرحلة الأولى على استقبال الصقور وتأهيلها، ثم تحديد مناطق الإطلاق سواءً داخل المملكة أو خارجها، حيث أُطلق حتى الآن (33) صقراً في (30) موقعًا توزعت على (8) مناطق إدارية، وتحظى بالمتابعة بوساطة التقنيات الحديثة وأجهزة التتبع لتحليل البيانات"

وأضاف: ‏"أنظر بأمل كبير لما سيحققه نادي الصقور وبرنامج (هدد) على وجه الخصوص في مجال العناية بالصقور وتنمية هواية الصقارة وتطويرها، وإعادة الطيور إلى مواطنها لتبقى المملكة كما كانت دائماً مركزاً للصقور والصقارين".