شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة تكشف للمواطنين اشتراطات السفر إلى المالديف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت سفارة المملكة في المالديف، اليوم الإثنين، اشتراطات السفر إلى جمهورية المالديف، ومنها وجود نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا "PCR" لمدة 96 ساعة، من عمر سنة فأكثر، حتى وأن كان المسافر محصنًا عبر أخذ اللقاحات المعتمدة.

وشددت على ضرورة تعبئة نموذج إقرار صحة المسافر عبر بوابة "IMUGA" في القدوم والمغادرة، وإرفاق نتيجة الفحص على الرابط المخصص لذلك خلال 24 ساعة قبل موعد الوصول.

وأشار السفارة إلى أنه في حال ثبوت إصابة أحد النزلاء بالمنتجعات أو الفنادق سيُلزم الجميع بعمل فحص "PCR"، وإذا كانت النتيجة إيجابية لأي زائر سيُطلب منه البقاء لمدة 14 يوما على نفقته الشخصية.