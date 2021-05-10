شكرا لمتابعة خبر عن تشكيل لجنة لوضع تصور عام لعودة التعليم حضورياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ تشكيل لجنة لاعداد تصور عام لعودة التعليم حضوريا تشمل التعليم العام، والجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برئاسة معالي النائب وعضوية عدد من المعنيين .

وتكون مهام اللجنة التحقق من جميع التنظيمات والترتيبات اللازمة لعودة التعليم حضوريا على المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس، والتدريب التقني والمهني قبل بداية العام الدراسي، ومناقشة وتحديد الفئات المستهدفة من الطلبة للحضور، والخروج بتصور واضح حيال ذلك لجميع مراحل التعليم الحكومي والأهلي.

كما تقوم اللجنة بتحديد سيناريوهات العودة الحضورية والأدلة اللازمة للعودة بما في ذلك عدم شمول الحضور لكل الطلبة، وترفع اللجنة بتوصياتها ومرئياتها خلال خمسة أيام من تاريخه، ليتم التوجيه حيال التنسيق على ضوء ذلك مع وزارة الصحة فيما يخص الفئات المستهدفة.

جاء ذلك بعد صدور موافقة المقام السامي على عودة التعليم حضوريًا على المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والفئات المستهدفة من الطلبة وفق ماتتفق عليه وزارتي التعليم والصحة.