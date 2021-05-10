السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 463 إصابة جديدة بكورونا



سيئول 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 463 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 127.772 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1875 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 117.844 حالة .

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05:45ت م

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سيئول 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 463 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، وشفاء 8053 حالة .وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 127.772 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1875 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 117.844 حالة .// انتهى //05:45ت م0027

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