السعودية اليوم / مقتل 12 جندياً في هجمات مسلحة في نيجيريا



أبوجا 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

قُتل 12 جندياً من الشرطة النيجيرية أمس، جراء هجمات مسلحة في جنوب شرق البلاد.

وقال مسؤولون نيجيريون، إن 5 جنود نيجيريين لقوا مصرعهم جراء هجومٍ مسلحٍ على مقر للشرطة، وأضرموا النار في عدد من السيارات التابعة للمقر الأمني في ولاية أكوا إيبوم، مؤكدين أن الهجوم وقع بعد ساعات قليلة من هجوم مماثل في ولاية ريفر المجاورة، مما أسفر عن مقتل سبعة جنود آخرين .

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