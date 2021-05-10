السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية , تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

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03:55ت م

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