السعودية اليوم / إيقاف 215 مهاجراً غير شرعي قبالة السواحل التونسية



تونس 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

أوقفت قوات حرس الحدود التونسية الليلة الماضية 215 مهاجراً غير شرعي، متجهين إلى السواحل الإيطالية .

وأوضحت مصادر أمنية تونسية أن 128 من بين هؤلاء المهاجرين ينتمون إلى دول إفريقية، مشيرةً إلى أنه تمت إحالة الموقوفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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