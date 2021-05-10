السعودية اليوم / أكثر من 192 بلاغًا إسعافيًا باشرتها فرق الهلال الأحمر تزامناً مع أمطار الطائف



الطائف 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف اليوم ( الأحد)، 192 بلاغاً، وذلك تزامناً مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

وتنوعت البلاغات الإسعافية التي تمت مباشرتها من قبل الفرق الإسعافية بين حالات مرضية 82 حالة، وحوادث مختلفة وصل عددها إلى 110 حوادث.

وتستقبل الهيئة البلاغات عن طريق الرقم الموحد 997 وتطبيق "أسعفني".

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02:55ت م

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