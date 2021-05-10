السعودية اليوم / تسجيل 38911 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل



موسكو 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 38911 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 15.184.790 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 422.340 حالة وفاة.

// انتهى //

02:40ت م

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موسكو 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واسسجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 38911 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و1024 وفاة .وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 15.184.790 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 422.340 حالة وفاة.// انتهى //02:40ت م0013

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