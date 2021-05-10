السعودية اليوم /مقتل سبعة عناصر من حركة الشباب في عملية عسكرية للجيش الصومالي



مقديشو 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

قُتل سبعة عناصر من حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة وأصيب ١٧ آخرون في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي في مناطق تابعة لإقليم هيران وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن قيادات في الجيش الصومالي أن القوات المسلحة تمكنت أيضا من تدمير عربة تابعة للحركة، مشيرةً إلى أن العملية شملت منطقتين في بلدة محاس.

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