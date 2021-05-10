السعودية اليوم / جنوب إفريقيا تسجل أول إصابات النسخة الهندية من فيروي كوروناش



جوهانسبرغ 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة بجنوب إفريقيا تسجيل أربع إصابات بمتغير فيروس

وقالت الوزارة إن الاختبارات رصدت أيضا 11 حالة من النسخة البريطانية لفيروس كورونا.

يذكر أن جنوب أفريقيا قد سجلت حتى اليوم أكثر من مليون ونصف إصابة جديدة بفيروس كورونا، و قرابة 55 ألف وفاة جراء الفيروس.

وتتوقع سلطات البلاد تلقي ما يقرب من 4.5 ملايين جرعة من اللقاح المزدوج بنهاية يونيو.

// انتهى//

00:57ت م

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جوهانسبرغ 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة بجنوب إفريقيا تسجيل أربع إصابات بمتغير فيروس كورونا الذي ظهر في الهند.وقالت الوزارة إن الاختبارات رصدت أيضا 11 حالة من النسخة البريطانية لفيروس كورونا.يذكر أن جنوب أفريقيا قد سجلت حتى اليوم أكثر من مليون ونصف إصابة جديدة بفيروس كورونا، و قرابة 55 ألف وفاة جراء الفيروس.وتتوقع سلطات البلاد تلقي ما يقرب من 4.5 ملايين جرعة من اللقاح المزدوج بنهاية يونيو.// انتهى//00:57ت م0007

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