السعودية اليوم / الطب المنزلي بحفر الباطن ينفذ أكثر من ستة آلاف زيارة، وتحدد المستوصفات المناوبة بإجازة العيد



حفر الباطن 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

قدمت صحة حفر الباطن ممثلة ببرنامج خدمة الطب المنزلي لـ 6,703 مستفيدين خلال شهر إبريل لعام 2021م ، حيث بلغ إجمالي الزيارات المنزلية 4,869 زيارة ، فيما بلغ عدد المطعمين وذويهم ضد فيروس

وأوضحت العدد الكلي للمرضى المسجلين بالخدمة 609 مرضى، ويشارك في هذه الخدمات 8 فرق طبية متعدد التخصصات، تعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمحتاجين للرعاية النفسية ومرضى السكري، والتقرحات السريرية والجروح ، ومحتاجي التغذية الأنبوبية ، ومرضى إصابات الجهاز العصبي والجلطات الدماغية ، كما يقدم برنامج الطب المنزلي مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية " والعلاجية ، والوقائية ، والتأهيلية ، والاجتماعية . .

وأكدت صحة حفر الباطن سعيها لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية، وتوفير المستلزمات الطبية وتزويد المرضى بالأجهزة والأدوية المطلوبة بمشاركة فريق صحي متعدد التخصصات ذي خبرات عالية.

من جهة أخرى حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن ساعات عمل مراكز الرعاية الأولية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ التي يبدأ العمل فيها من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة عصراً .

وشملت "مركز صحي العزيزية أ ، مركز صحي شرق المحمدية ، مركز صحي الصفيري ، مركز صحي الذيبية ، مركز الخالدية والفيصلية بالقيصومة ، مركز صحي النظيم ، مركز القلت ، مركز صحي الصداوي ، مركز صحي مناخ ، مركز صحي السعيرة ، مركز صحي الحيراء ، مركز صحي الخبيراء ، مركز صحي معرج السوبان ، مركز صحي أم عشر ، مركز صحي أم قليب ، مركز صحي سامودة ، مركز صحي هجرة النايفية ، مركز صحي درب الإبل".

وأوضحت صحة حفر الباطن أن المراكز المناوبة التي تعمل على مدار 24 ساعة هي مركز صحي شرق الباطن ، ومركز صحي الرقعي.

// انتهى //

00:36ت م

0004



حفر الباطن 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واسقدمت صحة حفر الباطن ممثلة ببرنامج خدمة الطب المنزلي لـ 6,703 مستفيدين خلال شهر إبريل لعام 2021م ، حيث بلغ إجمالي الزيارات المنزلية 4,869 زيارة ، فيما بلغ عدد المطعمين وذويهم ضد فيروس كورونا في منازلهم 1225 مستفيداً.وأوضحت العدد الكلي للمرضى المسجلين بالخدمة 609 مرضى، ويشارك في هذه الخدمات 8 فرق طبية متعدد التخصصات، تعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمحتاجين للرعاية النفسية ومرضى السكري، والتقرحات السريرية والجروح ، ومحتاجي التغذية الأنبوبية ، ومرضى إصابات الجهاز العصبي والجلطات الدماغية ، كما يقدم برنامج الطب المنزلي مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية " والعلاجية ، والوقائية ، والتأهيلية ، والاجتماعية . .وأكدت صحة حفر الباطن سعيها لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية، وتوفير المستلزمات الطبية وتزويد المرضى بالأجهزة والأدوية المطلوبة بمشاركة فريق صحي متعدد التخصصات ذي خبرات عالية.من جهة أخرى حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن ساعات عمل مراكز الرعاية الأولية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ التي يبدأ العمل فيها من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة عصراً .وشملت "مركز صحي العزيزية أ ، مركز صحي شرق المحمدية ، مركز صحي الصفيري ، مركز صحي الذيبية ، مركز الخالدية والفيصلية بالقيصومة ، مركز صحي النظيم ، مركز القلت ، مركز صحي الصداوي ، مركز صحي مناخ ، مركز صحي السعيرة ، مركز صحي الحيراء ، مركز صحي الخبيراء ، مركز صحي معرج السوبان ، مركز صحي أم عشر ، مركز صحي أم قليب ، مركز صحي سامودة ، مركز صحي هجرة النايفية ، مركز صحي درب الإبل".وأوضحت صحة حفر الباطن أن المراكز المناوبة التي تعمل على مدار 24 ساعة هي مركز صحي شرق الباطن ، ومركز صحي الرقعي.// انتهى //00:36ت م0004

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الطب المنزلي بحفر الباطن ينفذ أكثر من ستة آلاف زيارة، وتحدد المستوصفات المناوبة بإجازة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.