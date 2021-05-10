شكرا لمتابعة خبر عن أنمار مطاوع: لا يوجد طالب سيء لكن يوجد معلم سيء وآخر جيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور أنمار مطاوع، أستاذ قسم كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، أنه لا يوجد طالب جيد وآخر سيء.

وعلق مطاوع خلال برنامج "الليوان" على رسائل الشكر والعرفان التي قدمها له طلابه، قائلا: "النقطة الأساسية أن تكون قريب للطالب وتشوف طريقة تفكيره، وبشكل عام، لايوجد طالب جيد وآخر سيء لكن يوجد معلم جيد ومعلم سيء".

وأشار إلى أن واجب المعلم هو النهوض بالطالب، قائلا: " أنا لم يرسب أي طالب عندي، والطالب اللي كنت ألاحظ أنه ليس لديه شيء لتقديمه كنت أخذه على المكتب واشرحله بعض الأشياء، فمن الممكن أن يوجد طالب لا يفهم من المرة الأولى ويحتاج أن تشتغل معه".