شكرا لمتابعة خبر عن موجة استياء من الأهالي وسالكي الطريق بالعرضيات ومناشدة بإصلاحه عاجلاً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

استاء العديد من الأهالي بمحافظة العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة إلى جانب المسافرين من رداءة الطريق وبالتحديد الخارج من سبت شمران بإتجاه محافظة المخواة قبل مقر إنطلاق الدوريات الأمنية بالمحافظة.

وذلك عندما استحدثت الشركة المنفذة للمشروع طريقاً فرعياً بجانب الطريق الرئيسي لمرور المركبات من خلاله بدلاً منه، والذي بدوره اصبح يشكل خطراً يهدد المركبات بسبب التكسرات وسوء سماكته التي جعلت منه مليء بالحفريات الموجودة على طول الطريق.

ومن جهته ناشد الأهالي المسؤولين بوزارة النقل سرعة التدخل بإصلاح الطريق ومتابعة جودته وفق المواصفات والمقاييس المفروضة على الشركات المستلمة لمشاريع الطرق ومحاسبة من يتجاوز ذلك ويعرض أرواح المواطنين للخطر، وموضحين ان الطريق حديث الإنشاء ولم يمر عليه الكثير من الوقت حتى يتهالك بهذه السرعة.