السعودية | “الجريبي” يحتفل بتخرجه برتبة ملازم

احتفل الملازم/ عبدالعزيز بن أحمد الجريبي بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية الدفعة (٥٠) للدورة التأهيلية للضباط الجامعيين. وقدّم الملازم/ عبدالعزيز الجريبي دعواته وأمنياته أن يعينه الله على أداء واجبه وأن يكون درعاً حصيناً لخدمة الدين ثم المليك والوطن. صحيفة ” المناطق ” تقدم التهنئة للملازم/ الجريبي بمناسبة تخرجه وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.

محمد يوسف

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