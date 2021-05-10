السعودية | “الجريبي” يحتفل بتخرجه برتبة ملازم

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الجريبي” يحتفل بتخرجه برتبة ملازم والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 37 ثانية - 5:36 صباحًا, 10 مايو 2021 م
المناطق- الرياض
احتفل الملازم/ عبدالعزيز بن أحمد الجريبي بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية الدفعة (٥٠) للدورة التأهيلية للضباط الجامعيين.
وقدّم الملازم/ عبدالعزيز الجريبي دعواته وأمنياته أن يعينه الله على أداء واجبه وأن يكون درعاً حصيناً لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
صحيفة ” المناطق ” تقدم التهنئة للملازم/ الجريبي بمناسبة تخرجه وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.