اخبار السعوديه

السعودية | “الجريبي” يحتفل بتخرجه برتبة ملازم

0 نشر
محمد الشيخ 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الجريبي” يحتفل بتخرجه برتبة ملازم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 37 ثانية - 5:36 صباحًا, 10 مايو 2021 م

المناطق- الرياض

احتفل الملازم/ عبدالعزيز بن أحمد الجريبي بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية الدفعة (٥٠) للدورة التأهيلية للضباط الجامعيين.
وقدّم الملازم/ عبدالعزيز الجريبي دعواته وأمنياته أن يعينه الله على أداء واجبه وأن يكون درعاً حصيناً لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
صحيفة ”   المناطق  ” تقدم التهنئة للملازم/ الجريبي بمناسبة تخرجه وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا