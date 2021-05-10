القرض التكميلي هو القرض الذي يمكن للعميل الحصول عليه ليكون قرض إضافي لقرض تم الحصول عليه مُسبقًا بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال السطور القادمة نوضح كيفية الحصول على القرض التكميلي، اليكم شروط الحصول على القرض التكميلي السعودية 1443 من البنك الأهلي ومصرف البلاد وبنك الراجحي.

شروط الحصول على القرض التكميلي من البنك الأهلي

أن يكون المتقدم للحصول على القرض التكميلي قد قام بدفع 20% من القروض الشخصية أو يكون قد قام بدفع 12 قسط من أقساط القرض الشخصي.

معدل الفائدة السنوي في فترة التمويل 5 سنوات، يبدأ من 3%.

كما أن الرسوم الإدارية لا تتعدى 5000 ريال سعودي وتكون 1% من المبلغ الممول.

شروط القرض التكميلي من مصرف البلاد

ألا يكون المتقدم للحصول على القرض عليه أية ديون مُسبقة مستحقة.

أن يزيد عمره عن 18 سنة.

أن يتم سداد القرض بانتظام، ويكون المتقدم للحصول على القرض مسؤولًأ عن كافة أعماله.

ألا يقل دخل المواطن السعودي الشهري عن ثلاثة آلاف ريالًا سعوديًا.

بالنسبة للمقيمين على أراضي المملكة، يجب ألا يقل الدخل الشهري عن 3500 ريال سعودي.

تقديم الوثائق المطلوبة مثل الهوية على أن تكون سارية المفعول.

تقديم خطاب تحويل راتب من جهة العمل موجه إلى مصرف البلاد.

القرض التكميلي من بنك الراجحي

للحصول على القرض التكميلي من بنك الراجحي يجب توفر الشروط الآتية: