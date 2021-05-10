المفتي العام: لعبة تصويت المراهنة على العيدية عين القمار ولا يجوز المشاركة فيها

أوضح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية حكم ما يتداوله البعض عن لعبة خلال أيام العيد وهي لعبة تصويت من يأخذ العيدية بحيث يدفع كل واحد مبلغ ويوضع أسماء الأشخاص وأعلى تصويت يأخذ المبلغ كامل.

وقال عبر حساب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بموقع "تويتر": هذه الطريقة هي الميسرة أو القمار وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}.

واستشهد بقوله صلى الله وسلم عليه (من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق)، متفق عليه، مشيرًا إلى هذه الطريقة هي عين القمار ولا تجوز المشاركة فيها، وفي ديننا فسحة من الترفيه وغيره بدون الوقوع في الحرام