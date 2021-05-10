أمر ملكي: تعيين سهيل بن محمد أبانمي محافظًا لـهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر أمر ملكي بتعيين سهيل بن محمد أبانمي محافظًا لـهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وفقًا لـ «الإخبارية».

ويملك أبانمي أكثر من 17 عامًا من الخبرة في مجال تطوير الأعمال وتقنية المعلومات بالقطاع البنكي والسوق المالية، إذ شغل منصب مدير إدارة تطوير الأعمال في مصرف الراجحي، ومدير إدارة تطوير الأعمال في شركة تداول.

كما أنه شغل العديد من عضويات مجالس إدارات في هيئات حكومية وشركات منها؛ عضو مجلس إدارة شركة تداول، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وعضو مجلس إدارة شركة إيداع للأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقاً)، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار (سابقاً).

وعلى الصعيد العلمي، حصل أبانمي على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود، وعلى درجة الماجستير في هندسة الحاسب من جامعة نيوساوث ويلز، ودرجة ماجستير أخرى في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل، فضلاً عن عديد من البرامج التدريبية التنفيذية في أرقى الجامعات العالمية؛ كجامعة لندن للأعمال.