أخبار السعودية اليوم.. «الضمان الصحي» يكشف عن تفاصيل نظام تأمين كورونا للسفر.. وتقديم موعد إيداع معاشات شوال لمستفيدي الضمان الاجتماعي

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد؛ حيث أعلنت وزارة الداخلية أن عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" بلغ (25672) مخالفة، للفترة من 20/ 9/ 1442هـ حتى 26/ 9/ 1442هـ، وبينت الوزارة المناظق الأكثر تسجيلًا لمخالفات الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع، وإلى التفاصيل:

ولي العهد يوجّه بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال الرياض

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بتخصيص أراضٍ سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك في إطار اهتمام سموه بقطاع الإسكان بما يسهم في تعزيز استقرار الأسر ورفع نسبة تملكها للمسكن.

الحقيل يشكر ولي العهد على تخصيص 20 مليون متر مربع للإسكان شمال الرياض

توجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على توجيهه بتخصيص مساحة 20 مليون متر مربع إضافية للإسكان شمال مدينة الرياض، بما يزيد عن مساحة ضاحية الجوان إلى الضعفين، وقال الحقيل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: خالص الشكر لسمو سيّدي #وليالعهد الأمير محمد بن سلمان على توجيهه الكريم بتخصيص مساحة 20 مليون متر مربع إضافية للإسكان شمال مدينة الرياض، بما يزيد عن مساحة #ضاحيةالجوان إلى الضعفين.

«الضمان الصحي» يكشف عن تفاصيل نظام تأمين كورونا للسفر والفئات الملزمة به

أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي عثمان القصبي، اليوم الأحد، نظام "تأمين السفر" الجديد والفئات الملزمة به، وخلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم، أشار القصبي إلى أن "تأمين السفر" هو منتج تأميني جديد متاح للمواطنين، متضمنًا منافع تغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن هذا المنتج متاح لجميع المواطنين وملزم لمن هم دون سن الـ18 عامًا.

3 مناطق الأكثر تسجيلًا لمخالفات الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية أن عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" بلغ (25672) مخالفة، للفترة من 20/ 9/ 1442هـ حتى 26/ 9/ 1442هـ، كما سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8909) مخالفات، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(4556) مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ(3805) مخالفات، ومنطقة القصيم بـ(2298) مخالفة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(1453) مخالفة، فمنطقة الجوف بـ(1416) مخالفة، ومنطقة حائل بـ(926) مخالفة، ثم منطقة تبوك بـ(658) مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(512) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(476) مخالفة، فمنطقة عسير بـ(388) مخالفة، ومنطقة جازان بـ(176) مخالفة، وأخيرًا منطقة نجران بـ(99) مخالفة.

هل يُعطى لقاح كورونا للمصابين بتخثر أو سيولة الدم؟.. «الصحة» تجيب

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن موقف المصابين بأمراض تخثر أو سيولة الدم من تناول لقاح كورونا المستجد، وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "من الأسئلة الشائعة.. هل يُعطى لقاح كورونا للمرضى المصابين بتخثر أو سيولة الدم ويتناولون أدوية خاصة بذلك؟"، موضحة أن المصابين بأمراض نزيفية أو من يُشتبه إصابتهم بنقص شديد في الصفائح الدموية، يتم إعطاء اللقاح لهم، مع الحرص على المراقبة لمدة 30 دقيقة بعد أخذ اللقاح.

تقديم موعد إيداع معاشات شهر شوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شوال في حسابات المستفيدين والمستفيدات قبل الموعد المحدد لها ليتسنى لهم قضاء حوائجهم قبل مناسبة عيد الفطر المبارك، واشتملت معاشات الضمان الاجتماعي على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية.

«ساما» يوضح ضوابط وحالات إعفاء العميل من الأقساط المستحقة

أوضح البنك المركزي السعودي "ساما"، ضوابط وحالات التي يمكن فيها إعفاء العميل من الأقساط المستحقة، وبيّن "ساما"، عبر موقعه الإلكتروني، ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، وحددت هذه الضوابط الآلية التي يجب على جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) اتباعها عند التواصل مع العملاء الأفراد وضامنيهم بهدف التحصيل بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

إقرار بروتوكولات محال الحلاقة الرجالية.. ممنوع الانتظار والاستقبال بالحجز المسبق

أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تعديل البروتوكولات الاحترازية الخاصة بمحلات الحلاقة الرجالية، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتضمنت البروتوكولات أن يتم استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق، ومنع الانتظار داخل المحل، كما يجب تعطيل كراسي الانتظار، وأن يتم تنظيم فترات العمل وتوفير جداول مرنة للموظفين ولتقليل عدد الأشخاص في جميع الأوقات تنفيذًا للبروتوكولات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، والحد من التواصل وجها لوجه مع العملاء، ومنع حدوث أي تجمع داخل المحل، ومنع دخول المرافقين بوضع ملصقات توعوية للحد من زيادة عدد الأشخاص في المنشأة.

الإطاحة بقائد مركبة الطائف.. وثق مخالفته عبر مواقع التواصل

أعلن المرور السعودي، الأحد، ضبط قائد المركبة بالطائف الذي نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه سيتم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

أمطار رعدية لمدة 5 أيام على بعض المناطق.. والدفاع المدني يهيب توخي الحيطة

دعت المديرية العامة إلى الدفاع المدني الجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة، بعد تقرير المركز الوطني للأرصاد والذي يفيد بهطول أمطار رعدية، ابتداء من يوم الإثنين ١٤٤٢/٩/٢٨ هـ وحتى الجمعة الموافق ١٤٤٢/١٠/٢ هـ على أجزاء من مناطق المملكة، وأشار تقرير الأرصاد، إلى أن مناطق (جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة) تتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، بينما ستكون الأمطار متوسطه في مجملها على منطقة نجران.

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