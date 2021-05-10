الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

هلال الطائف يباشر أكثر من 192 بلاغًا إسعافيًّا بالتزامن مع الأمطار

متابعات الخليج 365 - واس

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف اليوم ( الأحد)، 192 بلاغاً، وذلك تزامناً مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

82 حالة مرضية:

وتنوعت البلاغات الإسعافية التي تمت مباشرتها من قبل الفرق الإسعافية بين حالات مرضية 82 حالة، وحوادث مختلفة وصل عددها إلى 110 حوادث.

وتستقبل الهيئة البلاغات عن طريق الرقم الموحد 997 وتطبيق “أسعفني”.

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