شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة: نقف مع أفغانستان ضد الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار بالقرب من مدرسة بالعاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، ووقوفها معها في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مؤكدة رفض المملكة هذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وجمهورية أفغانستان الإسلامية، حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.