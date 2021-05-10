شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية بنجلاديش، حيث جرى توزيع 500 سلة غذائية استفاد منها 2.500 فرد في محافظة شيتاغونج. ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية بنغلاديش خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442.

كما قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 795 مستفيدًا خلال الفترة من 22 حتى 28 أبريل 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات في قسم التسجيل والفرز 395 مستفيدا، وقسم الملاحظة 3 أشخاص، وعيادة التنويم حالتين، فيما صُرفت الأدوية لـ 395 شخصا. كما راجع قسم المختبر 339 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 395 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 387 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.