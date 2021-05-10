شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي.. سهيل أبانمي محافظا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس، أمرا ملكيا بتعيين سهيل أبانمي محافظا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير، وفيما يلي نص الأمر الملكي:

الرقم: أ/ 538 التاريخ: 27/ 9/ 1442هـ، بعون الله -تعالى-، نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) بتاريخ 22/ 9/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولا: يعين معالي الأستاذ/ سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.