شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سارقي مقتنيات بمليون ريال من منزل في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على (4) أشخاص ارتكبوا جريمة سطو على أحد المنازل.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهود الأمنية لمتابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (4) أشخاص، منهم مواطنين ومقيمين من الجنسيتين الفلسطينية والمصرية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جريمة سطو على أحد المنازل في محافظة جدة وسرقة ثلاث خزائن بداخلها مبلغ مالي قدره (20,000) ريال، ومصوغات ذهبية وألماس، ومقتنيات ثمينة تقدر قيمتها بأكثر من مليون ريال.

وأشار إلى أنه تمت استعادة بعض المسروقات التي وجدت بحوزتهم، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.