شكرا لقرائتكم خبر عن فحص «كورونا» للمصلين بجوامع ومساجد حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شرعت إدارة المساجد بمحافظة حفر الباطن، بالتعاون مع الصحة، في تنفيذ مبادرة «فحص كورونا للمصلين»، والتي شملت جوامع ومساجد المحافظة؛ للاطمئنان على صحة المصلين.

ولاقت هذه المبادرة مشاركة كبيرة وتفاعلًا من قبل المصلين، وشاركت ”الخليج 365” إدارة المساجد وصحة حفر الباطن هذه المبادرة، في جامع المحيميد على طريق الكويت الدولي.

وقال إمام الجامع الشيخ عبدالرحمن القطيان: في ظل الظروف الحرجة تبقى دولتنا متيقظةً تعمل ليل نهار، باذلةً الغالي والنفيس في تخفيف الأعراض عن مواطنيها.

وأكد تضافر جهود إدارة المساجد بحفر الباطن، وعيادة «تطمّن» في مركز أبي موسى الجنوبي، للكشف على المصلين في جامع المحيميد، وأخذ الفحوصات اللازمة والعينات الضرورية.

من ناحيته، أكد المواطن «محمد الشمري» أنه قدم للجامع بغرض الصلاة، وعند قدومه شاهد رجال الصحة بكامل جاهزيتهم؛ لاستقبال المصلين ممن يرغبون بفحص «كورونا»، وبعد الصلاة جاء للفحص.