شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز المصليات وتزيين الشوارع بجوف بني هاجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت بلدية جوف بني هاجر استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بتجهيز مصليات العيد، وتهيئة وتعقيم الحدائق العامة والميادين، وتكثيف أعمال الرقابة والنظافة والصيانة، وتزيين الشوارع، وتركيب عقود الزينة وصيانة المجسمات الجمالية.

وأوضح رئيس بلدية جوف بني هاجر م. محمد اليامي أن البلدية انتهت من الاستعدادات لعيد الفطر المبارك، بتكثيف أعمال الرقابة على جميع المنشآت، وتم تكليف عدد من المراقبين الصحيين؛ لتنفيذ جولات مكثفة للتأكد من توفير الاشتراطات الصحية في المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة من مطابخ ومطاعم ومحلات الخضار واللحوم والمخابز، وكذلك تكثيف أعمال الرقابة على محلات السوبر ماركت وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار ‫فيروس «كورونا».