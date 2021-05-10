شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل البروتوكولات الاحترازية لصالونات الحلاقة والتجميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تعديل البروتوكولات الاحترازية الخاصة بصالونات الحلاقة والتجميل، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وتضمنت بروتوكولات الصالونات النسائية: وضع علامات على مقاعد الانتظار، وتنظيم المنطقة لضمان مسافة تباعد لا تقل عن 1.5 بين الأفراد، وغسل العاملات لأياديهن بالصابون والماء الدافئ لمدة لا تقل عن 40 ثانية بين كل عميلة والأخرى، أو تطهير الأيدي بالمعقم لمدة لا تقل عن 20 ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون.

كما تضمنت البروتوكولات: منع التجمعات، والحد من التواصل وجها لوجه مع العملاء، ومنع حدوث أي تجمع داخل المنشأة، ومنع دخول المرافقين بوضع ملصقات توعوية للحد من زيادة عدد الأشخاص في المنشأة، ومنع التجميل للأطفال دون سن السابعة خلال الوضع الراهن.

كما تضمنت البروتوكولات: إلزام المنشأة بأخذ بيانات العملاء «الاسم ورقم الجوال» للرجوع لهم في حال التقصي الوبائي، ومنع تقديم الأطعمة والاقتصار على تقديم عبوات المياه فقط ومنع تقديم المأكولات والمشروبات، ومنع ارتداء المجوهرات، واتباع إرشادات السلامة، وارتداء العملاء والموظفات للكمامة طوال الوقت ووجوب ارتداء العاملات للقفازات عند خدمة العملاء وتغييرها بعد كل عملية وتغطية العميلات بغطاء نظيف ذي الاستخدام الواحد، واستخدام شرائط العنق الوقائية عند قص الشعر، والسماح بتقديم خدمات المساج، مع اتباع الإرشادات الواردة في بروتوكول الخدمة.

وتضمنت بروتوكولات صالونات الحلاقة الرجالية: استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق، وعدم الانتظار داخل المحل، وتعطيل استخدام كراسي الانتظار، إضافة إلى تنظيم فترات العمل بحيث تكون هناك مرونة في جداول العمل لتقليل عدد الأشخاص «الموظفين والعملاء»، وإلغاء استخدام جهاز البصمة في تحضير الموظفين واستخدام طرق بديلة، ومنع دخول المرافقين، والسماح بالحلاقة للأطفال دون سن 7 أعوام في محلات الحلاقة الخاصة بالأطفال، ويجب إلزام محل الحلاقة بأخذ بيانات العميل للرجوع إليه في حال التقصي الوبائي.

كما يجب على العاملين اتباع الإرشادات فيما يخص وقت ونوع وكيفية لبس أدوات السلامة والحماية الشخصية وطريقة إزالتها المثلى، وتشمل ارتداء الكمامة والقفازات والتخلص فورا من الأدوات المستخدمة بعد كل عميل في حاوية مغلقة، وتوفير منتجات الاستخدام الواحد للتخلص منها بعد كل عميل مباشرة.