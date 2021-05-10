شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية ثالثا.. 25672 مخالفة لإجراءات الوقاية بالمملكة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.