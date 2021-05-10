شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة في نيروبي: نصدر 500 تأشيرة عمالة منزلية يوميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - 450 منحة دراسية سنويا للأصدقاء في كينيا

توزيع 6 أطنان تمور خلال رمضان 1442هـ

47 ألف مستفيد من المساعدات الغذائية لـ«مارسبيت»

عائلة واحدة مقيمة منذ فترة طويلة وتعمل في التجارة

العلاقات بين المملكة وكينيا تاريخية ومميزة

أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا وغير المقيم لدى جمهورية ملاوي وسيشل والصومال د. محمد خياط، أنه يتم إصدار 500 تأشيرة عمل من السفارة يوميا وهي في ازدياد مستمر. لافتا إلى أن العلاقات بين المملكة وجمهورية كينيا تاريخية ومميزة، وأضاف في حديثه لـ«اليوم»: إن هناك عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعمل السفارة مع المختصين في كينيا لإنجازها.

وإلى نص الحوار:

ما أبرز الاتفاقيات وفرص الاستثمار بين البلدين؟

هناك عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعمل السفارة مع المختصين في كينيا لإنجازها، منها اتفاقية حماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي، ويوجد هناك شركات سعودية كبرى تعمل في كينيا ومنها شركة سابك وكذلك شركة معادن، ونعمل على زيادة الاستثمار بين البلدين.

ما أبرز المشاريع السعودية في كينيا؟

قدمت المملكة العديد من الأعمال الإغاثية، بالإضافة إلى مشاريع تنموية لكينيا عبر الصندوق السعودي للتنمية، كذلك المملكة تمنح ما يقارب 450 منحة دراسية سنويا للأصدقاء في كينيا، وهناك عدد كبير من الطلبة من خريجي الجامعات التي في المملكة وهم فاعلون في المجتمع الكيني، إضافة إلى تقديم الإعانات المالية للجمعيات الإسلامية في نيروبي.

ماذا قدمت المملكة لكينيا للتخفيف من أعباء الجائحة؟

قامت المملكة في فترة كورونا بالسماح لسداد الديون المستحقة على كينيا، والمملكة مستمرة في تقديم المعونات الغذائية والإغاثية كان آخرها في 22 أبريل 2021م، فقد تم تقديم مساعدات غذائية لمقاطعة مارسبيت إلى ما يقارب 7889 عائلة في المقاطعة، استفاد منها حوالي 47 ألف شخص، وتوزيع 6 أطنان من التمور خلال شهر رمضان 1442هـ.

ما الملف الذي تقوده السفارة حاليا والدول التي تشرف عليها؟

تشرف السفارة على العديد من الدول الأفريقية وهي جمهورية الصومال، وجمهورية ملاوي، وجمهورية سيشيل، والحمد الله نقوم بهذا العمل وشهدنا تطورا كبيرا في مختلف المجالات في الدول التي تشرف عليها السفارة، والفضل يعود لتوجيهات المسؤولين في المملكة وتعاون الزملاء في السفارة، وقمنا مؤخرا بعدة اجتماعات افتراضية مع وزير الخارجية والسياحة في جمهورية سيشل وتمت مناقشة عدد من القضايا الثنائية التي تهم البلدين، وكذلك في جمهورية ملاوي أجرينا لقاء افتراضيا لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى تسليم جمهورية الصومال مبنى مركز للغسيل الكلوي بمستشفى بنادر بالعاصمة مقديشو من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويستخدم حاليا كمقر مؤقت لفحص وعلاج مصابي فايروس كورونا تلبية لطلب الحكومة الصومالية على أن يستكمل المشروع بعد الجائحة.

ما أسباب تأخر استقدام العمالة المنزلية؟

في الحقيقة لا يوجد تأخير من السفارة، وإنما هناك اشتراطات متى توافرت يتم منح التأشيرة دون أي تأخير، ويحصل التأخير أحيانا بسبب إصدار الجوازات للعمالة المنزلية الكينية وهناك ضغط كبير في ظل جائحة كورونا وهذا التأخير يعد طبيعيا، أيضا لابد من استكمال العاملات لدورة تدريبية لمدة شهر واحد في المدارس المعتمدة، وبالتالي هذا يعد لصالح المواطن السعودي بحيث يتم تدريب العمالة المنزلية وفق احتياجات وعادات وتقاليد مجتمعنا.

كم عدد التأشيرات التي يتم تصديقها من قبل السفارة للعمالة المنزلية؟

نصدر 500 تأشيرة عمل يوميا وهي في ازدياد مستمر.

ما الإجراءات المتبعة لقدوم المواطن السعودي إلى كينيا؟

يجب الحصول على فحص كورونا قبل القدوم، والحصول على تأشيرة الدخول إلكترونيا وليست كما كانت في السابق من المطار، وهي تتطلب 3 أيام عمل عبر الموقع الإلكتروني ويمكن للمواطن زيارة موقع السفارة على الإنترنت والحساب الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر للراغبين في زيارة كينيا للسياحة، وفيما يخص رسوم التأشيرة فإن المبلغ 101 دولار أمريكي ومدتها شهر ويمكن التمديد لمدة 3 أشهر.

ما نسبة المواطنين المقيمين في نيروبي؟ وما أسباب الإقامة؟

العدد الموجود بسيط جدا وهناك عائلة واحدة مقيمة منذ فترة طويلة ويعمل المواطن في التجارة ومستقر مع زوجته الكينية وأبنائه ويتلقون الرعاية الكريمة من السفارة، بالإضافة إلى أن هناك بعض الطلبة الدارسين للغة حيث تكون إقامتهم لفترة ويغادرون.

هل تلقت السفارة بلاغات من مواطنين تعرضوا لمكروه؟

في أي بلد يمكن حصول إشكال أو تعرض المواطن لأي مكروه لا سمح الله، وهذا أمر يحدث في كل الدول وكينيا منها، والأهم أننا في السفارة لدينا قسم للموطنين السعوديين وهاتف طوارئ يعمل على مدار الـ 24 ساعة، ونتواجد بجانب المواطن في حال حدوث أي مكروه له لا سمح الله، وكذلك السفارة تستقبل جميع الاستفسارات عبر القنوات الخاصة وتقديم الخدمة اللازمة له فضلا عن إعطاء النصائح والتوجيهات إذا رغب في زيارة كينيا وفقا لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -يحفظهما الله- الواضحة بخدمة المواطن.

شركات سعودية كبرى تعمل في كينيا ومنها «سابك» و«معادن»

العلاقات السعودية الكينية إلى أي مدى يصل التعاون بين البلدين؟

العلاقات بين المملكة وكينيا تاريخية ومميزة وحفلت بالعديد من الزيارات المتبادلة على مستوى رفيع، كان آخرها حضور الرئيس الكيني لمؤتمر مستقبل الاستثمار في أكتوبر 2019م قبل جائحة كرونا.