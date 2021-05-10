4.7 ملايين مشارك في مدرستي تُبرمج والنتائج في شوال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت مسابقة “مدرستي تُبرمج” مشاركة (4,766,205) متسابقين من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور ومنسوبي التعليم وأفراد المجتمع منذ انطلاقتها في بداية شهر شعبان الماضي وحتى نهاية المرحلة الأولى في 17 رمضان.

المرحلة الأولى:

وانتهت المرحلة الأولى من المسابقة بمشاركة 3.6 ملايين طالب وطالبة، وأكثر من 24 ألف مدرسة، بالإضافة إلى 360 ألف معلم ومعلمة، و40 ألف إداري، ومشاركة مجتمعية من أولياء الأمور وأفراد المجتمع تجاوزت 800 ألف مشاركة، كما بلغ عدد مرات الدخول على الموقع والتطبيق الخاص بالمسابقة أكثر من 11 مليونًا.

تعزيز المهارات الرقمية:

وتُقام المسابقة برعاية وزير التعليم؛ بهدف تحقيق أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة المهارات الرقمية للطلبة، ونشر ثقافة البرمجة والابتكار في المجتمع وبين منسوبي التعليم، وتأهيلهم للمسابقات الدولية، وترسيخ مفهوم التحوّل إلى مجتمع المعرفة الرقمية.

إعلان النتائج:

وسيتم الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من المسابقة في شهر شوال، وفق دليل لمعايير منح الجوائز لإدارات التعليم والمدارس، وضوابط ترشيح المعلمين والمعلمات للجوائز، وكذلك معايير منح شهادات لتكريم جميع المشاركين من المعلمين والمعلمات وفق ضوابط محددة.

يُذكر أن المسابقة تُعقد على مرحلتين، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى تعزيز وتنمية ثقافة البرمجة والابتكار وتوظيفها لدى الطلبة والمعلمين والمعلمات، ورفع مشاركة أولياء الأمور في تفعيل ساعة البرمجة، التي عُقدت خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، أما المرحلة الثانية؛ فتهدف إلى تشجيع الابتكار وإنتاج البرمجيات، وتنمية مهارات الطلاب والمعلمين والمعلمات وفق مهارات القرن 21، والتي ستُعقد بمشيئة الله خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل 1443هـ.



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