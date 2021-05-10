الصحة: تلقوا لقاح كورونا للوصول للمناعة المجتمعية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت وزارة الصحة على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″؛ وذلك للوصول للمناعة المجتمعية والعودة للحياة الطبيعية.

وأكدت الصحة، أن تلقي متابعات الخليج 365 والمقيم للقاح يساهم- بمشيئة الله- في الوصول للمناعة المجتمعية والحد من انتشار فيروس كورونا.

942 إصابة جديدة:

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (942) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفاة رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1064) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (409,740) حالة ولله الحمد.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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