السعودية | تعيين سهيل أبانمي محافظاً لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية

شكرا لقرائتكم تعيين سهيل أبانمي محافظاً لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمرًا ملكيًّا بتعيين "سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي" محافظًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير.

ويشغل المهندس سهيل بن محمد، منصب محافظ الهيئة العامة للجمارك إضافةً إلى عمله محافظًا للهيئة العامة للزكاة والدخل في مارس 2021م، كما يشغل منصب محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل منذ يونيو 2017م.

وقد شغل سابقاً مناصب قيادية متعددة منها؛ وكيل الوزارة للتجارة الداخلية في وزارة التجارة ومستشار وزير التجارة (التجارة والصناعة آنذاك)، والمشرف العام على برنامج قوائم، فضلًا عن رئاسته لمجلس إدارة شركة بيان للمعلومات الائتمانية.

ويملك أبانمي أكثر من 17 عام من الخبرة في مجال تطوير الأعمال وتقنية المعلومات بالقطاع البنكي والسوق المالية، إذ شغل منصب مدير إدارة تطوير الأعمال في مصرف الراجحي، ومدير إدارة تطوير الأعمال في شركة تداول. كما أنه شغل العديد من عضويات مجالس إدارات في هيئات حكومية وشركات منها؛ عضو مجلس إدارة شركة تداول، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وعضو مجلس إدارة شركة إيداع للأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقاً)، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار (سابقاً).

وعلى الصعيد العلمي، حصل أبانمي على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود، وعلى درجة الماجستير في هندسة الحاسب من جامعة نيوساوث ويلز، ودرجة ماجستير أخرى في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل، فضلاً عن العديد من البرامج التدريبية التنفيذية في أرقى الجامعات العالمية؛ كجامعة لندن للأعمال.