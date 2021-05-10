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فلكي: عيد الفطر الخميس.. وعلامات ليلة القدر لا يمكن رؤيتها علميًا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الفلكي ملهم هندي، إن أول أيام عيد الفطر ستكون الخميس، وذلك لأن يوم الثلاثاء 29 رمضان لن تتحقق شروط رؤية الهلال.

وأوضح ملهم هندي خلال برنامج "الراصد": أن هناك شرطان لرؤية الهلال، هما: ولادة الهلال قبل غروب الشمس، وغروب الهلال بعد غروب الشمس، قائلا: "يجب توفرهما معا حتى نتحدث عن إمكانية أو صعوبة الرؤية".

وبخصوص تصوير الشمس وسط معتقدات أنها توثق ليلة القدر، قال: "تصوير الشمس لابد أن يكون قائم على بناء منهجي وعلمي، ويتم تصويرها من مواقع مختلفة وقراءات كافية للافق".

وأَضاف: "لايمكن أن تعتمد على تصوير شخص او شخصين فقط، وكل التجارب التي تحدث تكون للإثارة والظهور وتصوير الشمس يوميا لا يعطينا دلالة علمية على حقيقة ليلة القدر".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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