شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طريقة تمكن الشخص من فهم نفسه والتخلص من المشاعر السلبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح أستاذ مشارك بقسم كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، أنمار مطاوع، الطريقة التي تمكن الإنسان من فهم نفسه والتواصل معها، وكذلك كيفية التخلص من المشاعر السلبية.

وذكر، خلال استضافته في برنامج "الليوان" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن على الإنسان أن يحدد نقاط قوته ونقاط ضعفه، والأشياء التي تجعله يخرج عن موضوعيته، أو تجعله يغضب، وكذلك أن يتعرف على الأشياء التي تجعله يهدأ، لافتا إلى أن معرفة كل ذلك ستجعل الإنسان يفهم نفسه ويقدم نفسه أمام الآخرين بشكل أفضل.

وأضاف أن أغلب المشاعر السلبية التي قد تدمر الإنسان تتمثل في التقليل من قيمة الذات أو رفعها بأكثر مما يجب، لذلك يجب على المرء أن يعرف نفسه جيدًا لتجنب مثل هذه المشاعر السلبية.