شكرا لمتابعة خبر عن "فرجت" توضح خطوات الإطلاع على قائمة الموقوفين الأكثر استحقاقًا في أبشر أفراد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت خدمة "فرجت" خطوات الاطلاع على قائمة الموقوفين الأكثر استحقاقًا في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني أبشر أفراد.

1- تسجيل الدخول لحسابك في تطبيق "أبشر أفراد".

2- اختيار " خدماتي".

3- اختيار من تبويب "خدمات أخرى"، " فرجت".

4- اختيار "عرض الموقوفين الأكثر استحقاقًا.

5- حفظ رقم فاتورة السداد الخاصة بمن ترغب في مساعدتهم.

6- إتمام السداد للمبلغ أو جزء منه عبر خدمة سداد البنكية.

7- فور اكتمال المبلغ الإجمالي إلى الجهة المعنية سيتم الإفراج عن المحكوم.

كما يتم ترتيب المحكومين بحسب الأكثر حاجة منهم، بالاعتماد على عدة بيانات متوافرة وهي "العمر، المبلغ المتبقي، مدة الحكم، أفراد الأسرة".