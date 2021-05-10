13 مفقودا و280 عالقا في الصحراء برمضان

كشف عضو جمعية فريق إنجاد للبحث والإنقاذ علي النجراني، أن عدد بلاغات المفقودين في المناطق البرية والرملية الواردة لفريق الجمعية منذ بداية شهر رمضان بلغ 13 بلاغًا، توزعت على عدد من مناطق المملكة، فيما وصل عدد بلاغات العالقين 280 بلاغًا.

وأكد عضو الجمعية فهد مقراض العتمي، أنه من خلال مراجعة سجل البلاغات للعامين الماضيين، فقد تقلصت بلاغات المفقودين في شهر رمضان الحالي بنحو 70 %، أما في العام الماضي فكانت بلاغات المفقودين بسبب حظر كورونا ارتفعت بنحو 40 % عن المعتاد، دخلوا الطرق البرية والرملية بعيدا عن الطرق الرئيسية وفقدوا في الصحراء، وأضاف أن بلاغات المساعدة تقل في شهر رمضان بنحو 40 % إلا في الحالات المطرية فهي ترتفع إلى ما يقارب مستواها الطبيعي في الأيام والأشهر الأخرى.

المناطق

3 الرياض

3 حائل

1 نجران

1 عرعر

1 الجوف

1 تبوك

1 القصيم

1 لينة

بلاغات المفقودين 13

10

على قيد الحياة

2

متوفى

1

جار البحث عنه

1 الخرج