13 مفقودا و280 عالقا في الصحراء برمضان

وأكد عضو الجمعية فهد مقراض العتمي، أنه من خلال مراجعة سجل البلاغات للعامين الماضيين، فقد تقلصت بلاغات المفقودين في شهر رمضان الحالي بنحو 70 %، أما في العام الماضي فكانت بلاغات المفقودين بسبب حظر كورونا ارتفعت بنحو 40 % عن المعتاد، دخلوا الطرق البرية والرملية بعيدا عن الطرق الرئيسية وفقدوا في الصحراء، وأضاف أن بلاغات المساعدة تقل في شهر رمضان بنحو 40 % إلا في الحالات المطرية فهي ترتفع إلى ما يقارب مستواها الطبيعي في الأيام والأشهر الأخرى.
المناطق
3 الرياض
3 حائل
1 نجران
1 عرعر
1 الجوف
1 تبوك
1 القصيم
1 لينة
بلاغات المفقودين 13
10
على قيد الحياة
2
متوفى
1
جار البحث عنه
1 الخرج
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