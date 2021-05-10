نجاح خطط ليلة 27 بالحرم المكي

توافد المصلون والمعتمرون ببيت الله الحرام في أجواء روحانية سادها الاطمئنان والسكينة والخشوع من خلال ليلة السابع والعشرين. وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي أن خطة ليلة السابع والعشرين نجحت في تفويج المصلين الى المواقع المخصصة التي هُيئت وأعدت بملصقات التباعد الجسدي للرجال والنساء بالتوسعة السعودية الثالثة وساحاتها، والساحات الشرقية والغربية، وتوسعة الملك فهد الأولى والسطح وذلك في سبيل تحقيق كل ما يُمكن وفود الرحمن من أداء نسكهم وعباداتهم بيسر وأمان.



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