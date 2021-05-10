سلال وكسوة وقسائم لمنازل المستفيدين

أسفرت الشراكة بين الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران والبريد السعودي عن مبادرة «واصل البر» لإيصال خدمات الجمعية بيسر وسهولة للمستفيدين. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف أن الجمعية من خلال شراكتها تم إيصال خدمات السلال الغذائية وكسوة العيد والقسائم الشرائية إلى منازل المستفيدين. وأضاف عطيف أن البريد السعودي سيقوم بتوزيع السلال على المستفيدين، والتي تحتوي على المواد الغذائية وكسوة العيد وقسائم شرائية، يشمل التوزيع جميع أحياء نجران، رغبة من الجمعية في التسهيل على المستفيدين وتقليل حضورهم لمقر الجمعية من خلال إيصال الخدمة لهم مع حفظ خصوصية المستفيد وتقديم الخدمة بأعلى جودة وأسرع وقت ممكن مع التقيد بالإجراءات الوقائية.



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